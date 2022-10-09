نيتفليكس تطرح فيلم الإثارة Luckiest Girl Alive.. أسرار غامضة وأحداث مثيرة

طرحت المنصة العالمية "نيتفليكس" فيلم الاثارة والغموض الجديد Luckiest Girl Alive، حيث لاقى الفيلم اهتمام الجمهور بشكل كبير منذ بداية عرضه على المنصة مؤخرًا.

تفاصيل عرض فيلم Luckiest Girl Alive

لاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه على منصة نيتفليكس والعمل مستوحى من رواية أدبية تحمل نفس الاسم، كما ان الفيلم يناقش بعض الاحداث الإنسانية المهمة بأسلوب غامض ومثير للجدل.

الفيلم من اخراج مايك باركر وهو للكاتبة الروائية جيسيكا نول والتي أصدرت الرواية عام 2015، أما أبرز النجوم المشاركين في الفيلم فهم: "ميلا كونس، فين ويتروك، سكوت ماكنيري" وغيرهم من نجوم هوليوود.

نبذة عن قصة الفيلم

يدور الفيلم حول فتاة تدعى "آني فانيلي" وهي أرملة تعيش في مدينة نيويورك وتمتلك كل شيء من منصب مهني وثروة حتى أنها على وشك الارتباط بشخص والزواج منه.

إلا ان حياتها تنقلّب رأساً على عقب عندما يقوم مخرج فيلم وثائقي بدعوتها لكشف عن حادث مروّع حصل لها خلال فترة المراهقة، وهنا تضطر آني لمواجهة الحقيقية المظلمة.

تصريحات بطلة الفيلم ميلا كونيس

أكّدت ميلا كونيس بطلة الفيلم خلال تصريحاتها لوسائل الاعلام بانها تستمتع بأداء هذه الشخصيات أمام الكاميرا، فقالت: "أنا أحب أداء دور شخص يائس وليس لديه الرغبة في ان يكون شيء مختلف".