قبلة تيما وكرم الجريئة تثير الجدل في مسلسل الثمن

عبر عدد كبير من رواد السوشال ميديا والجمهور عن غضبهم بسبب مشهد وصفوه بالجريء جدًا في الحلقة 27 من المسلسل العربي "الثمن" الذي يعرض على قناة ام بي سي 1 ومنصة شاهد الإلكترونية.

مشهد قبلة جريئة في مسلسل الثمن يثير حالة من الجدل

شهدت الحلقة 27 في الجزء الاول منها مشهد جريئ جدًا جمع بين تيما "الفنانة اللبنانية سارة ابي كنعان" وكرم "الفنان اللبناني نيقولا معوض".

وتفصيلًا للمشهد خلال انسجامهما بالحديث سويًا على المركب الخاص بكرم قام الاخير بتقبيل تيما على فمها بطريقة رومانسية وفي مشهد مثير للجدل وصدم جمهور العمل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشهد معبرين عن صدمتهم الكبيرة بسبب جرأة القبلة التي كانت واضحة ومثيرة للجدل، وقال البعض إن الأعمال العربية باتت تصر على نشر ثقافة جديدة مرفوضة في المجتمع الشرقي، حيث ان مسلسل الثمن ليس الأول في تقديم المشاهد الجريئة.

ويحقق مسلسل الثمن المقتبس عن العمل التركي "ويبقى الحب" نسبة مشاهدة عالية جدًا، وشهدت الحلقات التي عرضت مؤخرًا الكثير من الأحداث من بينها طلب زين "باسل خياط" من سارة "رزان جمال" الزواج.

وخلال الحلقة 27 وبعد القبلة التي جمعت كرم وتيما، تشعر الأخيرة بعدم الارتياح لتصرفات الأول وعدم اتصاله بها خلال سفره إلى دبي بالرغم من القبلة التي جمعتهما، ويظهر كرم خلال الحلقة اهتمام كبير وخاص بـ سارة.

