قبلة عمر كمال و عبد الباسط حمودة تتسبب لهما بسيل من الانتقادات

نعرض الفنان عمر كمال، لانتقادات عديدة عبر صفحته في موقع (فيسبوك)، بسبب مقطع فيديو نشره من الحفل الذي شارك به مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في الساحل الشمالي اول أمس الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2022، وظهر به الأول وكأنه يقبل الأخير على فمه بعد صعوده المسرح.

عمر الذي نشر المقطع عبر صفحته، واجه تعليقات ساخرة، منها: (هو اداله بوسة في بقه ولا أنا نظري ضعيف.. إيه ده يا فنان هو أنت بتبوسه في بقه ولا أنا متهيألي) وغيرها.

بدوره المطرب عبد الباسط حمودة، قام بنشر نفس مقطع الفيديو من الحفل، ولكن من زاوية أخرى، وظهر به وهو يتلقى قبلة من المطرب عمر كمال، على الخد الأيسر.

يذكر أن الفنانين عمر كمال و عبد الباسط حمودة، طرحا ديو بعنوان (حلوين) من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا.