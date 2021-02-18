قبلة و تورتة تحسمان خبر انفصال تيم حسن و وفاء الكيلاني (صور)

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري تيم حسن.

ونشرت الكيلاني صورة تجمعها به عبر حسابها على (إنستجرام)، وعلقت: (عيد ميلاد سعيد حبيبي)، وظهر تيم في الصورة وهو يقبل رأس زوجته، حسب موقع مصراوي.

كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صور لقالب الحلوى الذي جاء على شكل ورود حمراء.

وكانت أخبار قد تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، تُفيد بإنفصال الزوجين و جاءت هذه الصورفي هذا التوقيت كنوع من النفي القاطع.

وتقدم الكيلاني حاليا برنامج (السيرة) الذي يُعرض عبر قناة dmc، فيما يعرض لـ(تيم) على منصة (شاهد) مسلسل (أنا).