قبيل رمضان: سمية الخشاب تفاجىء متابعيها بارتداء الحجاب

قامت الفنانة سمية الخشاب، بتغيير صورة ملف حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، بصورة لها وهي ترتدي الحجاب، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونشرت سمية الخشاب، تغريدة لها عبر (تويتر)، قالت فيها بالإنجليزية: (لا استطيع الانتظار لرمضان)، وظن بعض من متابعي الفنانة أنها قررت ارتداء الحجاب بالفعل، ولكن الصورة التي استخدمتها تعود لجلسة تصوير قامت بها سمية الخشاب وتم نشرها على غلاف مجلة سيدتي عام 2017.

الجدير ذكره أن الفنانة سمية الخشاب دائمة التواصل مع جمهورها على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، ودائمة التعليق وفتح باب المناقشة بينها وبين الجمهو، لذلك فإنها تتعرض أحيانا لبعض الأزمات بسبب تصريحاتها المختلفة.