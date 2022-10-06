قصة حب ناصيف زيتون ودانييلا رحمة تنتقل إلى أستراليا

عاد الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لإثارة الجدل حول علاقتهما العاطفية، لاسيما بعد نشرهما صورًا تؤكد تواجدهما معًا في مدينة سيدني الأسترالية.

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في أستراليا

وثَّق ناصيف زيتون مقطع فيديو لها يتمشى على الصخور أمام شاطئ بوندي في مدينة سيدني، مُرفقًا المقطع بأغنيته الرومانسية "بالأحلام"، التي جاء في كلماتها: "حبتني على حالي..عملت كل شي كرمالي..بتحترمني وبتقدرني..وبتحنلي كتير..بحلفلا بعيونا..ما بعيش من دونا..هي اللي عرفت انو..جواتي ولد صغير".

كما نشر صورة لها أمام شاطئ البحر مُرتديًا سترة رمادية نسَّقها مع قميص أسود وبنطال كحلي، في حين غطى عينيه بنظارات شمسية بنية.





وقبل عدة أيام، كانت دانييلا رحمة شاركت متابعيها صورة لها من أمام شاطئ البحر مُرتديةً قميصًا أبيض نسَّقته بشورت رمادي، وأرفقته بتعليق: "هل تتمنى أيضًا أن لا ينتهي فصل الصيف؟“.

ويتشابه المكان الذي التقطت فيه دانييلا صورته بالمشهد الذي وثَّق فيه ناصيف الفيديو خاصته، حيث تتشابه الصخور الرمادية بكلا المنشورين.

كما نشرت دانييلا مقطع فيديو لها على متن يخت وسط البحر، أرفقته بأغنية C' EST SI BON.

ناصيف زيتون وحقيقة ارتباطه

وسابقًا، أجرى ناصيف زيتون لقاء مع برنامج "ذا انسايدر"، وحينما سئل حول ما إذا كان مرتبطًا أم لا، أكَّد بنبرة حازمة أن الموضوع شخصي وليس مضطرًا لكشف أي شيء في الوقت الحالي، وقال: "لن انفي ولن أؤكد ولن أتكلم حول موضوع الارتباط إلا عندما اريد أن ذلك".

وأضاف ناصيف أنه في حال كان هناك أمر جدي ومؤكد سيعلن الأخبار، مُضيفًا: "عندما يكون هناك أمر يجب أن أعلنه مثل الزواج أو الخطوبة سأقوم بإعلانه أما من يتكلمون حالياً فليقولوا ما يريدون ولست مضطراً للنفي أو التأكيد".

علاقة ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

وقد لاحقت العديد من الشائعات الفنان السوري بشأن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، حيث كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل أن الثنائي على علاقة في بث مباشر شاركه عبر حسابه على إنستغرام، وعلَّق: "نعم!! ناصيف ودانييلا على علاقة حتى إشعارآخر".

وقد بدأت رواد مواقع التواصل يعتقدون أن دانييلا هي حبيبة زيتون قبل عامين تقريبًا، بعدما حلَّت ضيفةً على برنامج "راحت علينا" من تقديم هشام حداد.

وخلال الحلقة وجه هشام سؤالاً مباشر لـ دانييلا جاء فيه "تعلمكي للهجة السورية هو نتيجة علاقة حب تعيشها مع شاب سوري"؟ لترد بـ "ما عندي جواب"، ليضيف هشام "يعني إيه"!!.