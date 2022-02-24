نسرين طافش ترقص بحماس على أغنية ناصيف زيتون.. وتطل بفستان ناري أحمر

أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش الأجواء برقصها في أحدث جلسة تصوير لها بعدما تملكتها الإثارة لدى سماعها أغنية الفنان السوري ناصيف زيتون.

شاركت نسرين طافش عبر حسابها على "إنستغرام مقطع فيديو لها في أحدث جلسة تصوير أجرتها داخل إحدى المطاعم، حيث تألقت بإطلالة حمراء نارية مُرتديةً فستان ضيق مُطرَّز جاء بقصة جورية البحر وبياقة منفصلة عن الصدر، بينما جاء مزيَّن بتطريزات برَّاقة من حبيبات الكريستال.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، ومكياج ملفت من درجات البرونزي وأحمر شفاه باللون الأحمر القاتم.

وقد تحمَّست طافش بعد سماعها أغنية "مبروك عليكي" للمغني ناصيف زيتون وتمايلت على أنغام الموسيقي بحماس، وعلَّقت: "لما اندمج مع الغنية و أنا بجلسة التصوير، استمتع باللحظة و افعل ما يبهجك".

وأشاد رواد مواقع التواصل بجمال نسرين طافش وأناقتها ورشاقتها، وكتبت إحداهن: "دخيلو الأحمر ما أحلاه نسورة".

وأضاف آخر: "سبحان الذي خلقك اذا مو كتلة من الهضامة والرقة ماشية على أرض".



