قصة كلاسيكية للأطفال في كوين إليزابيث 2

تستضيف سفينة كوين إليزابيث 2 التاريخيّة، عرضاً مُميّزاً لقصة "ذا ويند إن ذا ويلوز" الكلاسيكية، وذلك لمدّة محدودة. اصطحب أطفالك لمشاهدة هذه القصة المميزة حول السيّد "تود" وهوسه بالسيارات من 11 إلى 19 أكتوبر.

تتمحور قصّة "ذا ويند إن ذا ويلو" حول السيّد "تود"، وهو رجل ثري وغريب الأطوار ومهووس، يتنقل في القطارات بشكل مبالغ فيه، إلا أن حبه المكتشف حديثًا للسيارات سيجعله يقع في مشاكل أكبر. وعندما يبدأ "تشيف وازل"و"واليد وسترز" بملاحقته، يلجأ السيّد "تود" إلى أصدقائه "راتي"، و"مول"، والسيّد "بادجر" لحلّ هذه المشكلة.

تحوّلت قصّة ذا ويند إن ذا ويلو، "من كتابة الروائي البريطاني كينيث جراهام عام 1908، إلى العديد من الأعمال المسرحية، والرسوم المتحركة من ديزني، والبرامج التلفزيونية، والمسلسلات الإلكترونية. وسيقدّم هذا العمل على خشبة المسرح مجموعة من الممثلين الموهوبين في المملكة المتحدة في "ثياتر باي كيو إي 2"، والذي يتّسع لـ 515 مقعداً على متن السفينة السياحية السابقة التي تحوّلت إلى فندقٍ عائم.

سيتم تقديم عرضين يومياً في 11 و 12 و 18 و 19 أكتوبر، وتبدأ أسعار التذاكر من 120 درهم. وعند دفع 65 درهماً إضافياً للأطفال و135 درهماً للكبار، يمكن للعائلات الاستمتاع بتناول الشاي اللذيذ في قاعة "تود" قبل أو بعد العرض.

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