قصي خولي يربح التحدي في "اغلب السقا" بعد منافسة شرسة..وهذه أبرز اللقطات

حل الفنان السوري قصي خولي يوم أمس ضيفًا على برنامج "اغلب السقا" والذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة إم بي سي ويشهد منافسات وتحديات بين النجوم، وفي نهاية كل حلقة يتم التبرع بالجائزة للأعمال الخيرية.

وبدأ قصي الحلقة، موجهًا حديثه لمنافسه أحمد السقا، قائلاً: "إن شاء الله تربحني"، ليرد عليه السقا، قائلاً: "قصي من النجوم المفضلين بالنسبالي واللي بستمتع بأعماله ومش مجاملة".

السقا وقصي يرقصان دبكة بمشاركة رزان في بداية رائعة للبرنامج #MBCMASR#اغلب_السقا pic.twitter.com/iXpOFrDn7g — MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2020

وبروحه المرحة وخفة ظله، أشعل النجم قصي خولي الأجواء خلال المنافسة مع أحمد السقا، حيث أن المنافسة استمرت بينهما في جميع التحديات التي خاضوها خلال الحلقة، إلّا أن خولي استطاع في النهاية التغلب على السقا وهو أمر قليل الحدوث خاصة من يتابع حلقات البرنامج منذ بداية عرضه.

قصي يعود من بعيد ويحسم الحلقة على حساب السقا في هذه اللعبة #MBCMASR#اغلب_السقا pic.twitter.com/Any5ZRZHSg — MBC مصر (@mbcmasr) May 5, 2020

وكان الفنان قصي خولي قد نشر صورة له برفقة السقا عبر حسابه على مواقع التواصل قبل عرض حلقته مع السقا وعلق عليها قائلًا: "مين بتعتقدوا رح يفوز غدًا..من أجوبتكم الصحيحة حأعمل قرعة صغيرة وأختار اسم صبية واسم شاب واسجل لهم معايدة صغيرة بأسمائهم ونزلها عندي على الإنستغرام كشكر مني على المحبة والاهتمام والدعم الدائم من المحبين الغوالي الخوليين".

مين ب تعتقدوا رح يفوز غدا

ب #اغلب_السقا ؟ #احمد_السقا او #قصي_خولي

من أجوبتكم الصحيحة حاعمل قرعة صغيرة واختار اسم صبية واسم شب وسجل لهم معايدة صغيرة بأسمائهم ونزلها عندي على الانستغرام🌷🙏🏼

ك شكرا مني على المحبة والاهتمام والدعم الدائم من الغوالي الخولين #الله_ولي_التوفيق pic.twitter.com/tQtwNkWRN9 — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) May 3, 2020

ويشهد برنامج اغلب السقا، في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

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