قصي خولي يعلق على مسلسل (و أخيرا) و إشارات لوجود جزء ثان

البوابة-بعد الحلقة الاخيرة من مسلسل (و أخيرا) التي شهدت نهاية سعيدة، بزواج خيال وياقوت، وجه الأخير النجم السوري قصي خولي رسالة شكر وتحية لطاقم العمل والجمهور.

ونشر قصي عبر حسابه على موقع (تويتر) صورة لعرسه مع خيال في المسلسل، معلقاً: (شكراً الشريك الكاتب والمخرج والشركاء الأخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام الفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة...وأخيراً شكراً الجمهور الكريم والمحب وشكراً لأهل الصحافة والمهتمين).

هذا و شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل (وأخيراً) المكون من 15 حلقة، أحداثاً متسارعة ومشوقة، بنجاح (خيال) و (ياقوت) الشخصيتين اللتين تجسدهما النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي على التوالي، في إلقاء القبض على العصابة، من خلال خطة محكمة.

وبوصول مجموعة مسلحين لمكان العرس وبيدهم أسلحة ثم ختام الحلقة، بدت و كأنها إعلان عن إمكانية التحضير لجزء ثان من المسلسل، الذي حاز على إعجاب وإشادة الجمهور، متصدراً قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

المسلسل من تأليف وإخراج أسامة الناصر، وبطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وأنجو ريحان، وسعيد سرحان، وبرناديت حديب، ووسام صباغ، وفيفيان أنطونيوس، ووسام فارس، وناتاشا خضرو، وماجد روضة، وغنوة محمود، ونادين طربية، وجان دكاش، وكميل سلامة.