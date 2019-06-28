قصي خولي يكشف عن زواجه بإعلان قدوم مولوده الأول (صورة)

اثار الفنان قصي خولي جدلا كبيرا بعد إعلان إنجاب طفله الأول حيث كشف هذا الإعلان عن زواجه السري الذي لم يعلن عنه من قبل. ونشر قصي صورة ليد أبنه دون أن يكشف عن وجهه.

وعلق قائلًا من خلال حسابه على (إنستجرام) :(من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون لك الأب الحنون والمحب مثل بابا (جدك).. الله يطول بعمره، الله يحميلي العميد جونيور ويحمي أولادكم جميعا)، حسب موقع صدى البلد..

وكان قصي خولي خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (خمسة ونص ) وشارك نادين نجيم بطولته وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.