قصي خولي ينشر صورة لابنه احتفالا بعيد ميلاده..والمتابعون "بيشبهك"

احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد نجله العميد فارس برسالة مؤثرة أعرب فيها عن حبه له.

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد العميد فارس

وتوجَّه خولي عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورة لطيفة تجمعه بابنه مأخوذة من مكالمة فيديو أجرياها مع بعضهما البعض عن بعد، وكتب: "صاروا خمس سنين يا صغيري ان شاء لله العمر كله بصحة وسعادة وامان وحب".

وأضاف: "عميد ان شاكر ربي على وجودك بحياتنا بحمد ربي على المحبة والحنية والشطارة يلي الله منّ عليك فيهم".

وتابع أنه سيكون سنده في هذه الحياة، قائلًا: "فارس انا رح كون معك وجنبك وسندك والك كل عمري وادعمك باي قرار في مصلحتك وسعادتك لاخر يوم بحياتي.. بتمنالك عيد ميلاد سعيد ويوم كل فرح وحب متل قلبك الابيض يا ابني ويا صغيري".





رواد مواقع التواصل يتفاعلون

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو متمنيين للعميد السعادة، فكتبت الفنانة اللبنانية نادين نجيم: "الله يخليلك ياه يا رب ويحمي و ضلك حده طول العمر"، وأضافت كندة علوش: "حبييي العمر كله.. شو بيشبهك ماشالله".

من جهته، علق إسماعيل تمر: "يا عيوني ما اغلاه.. الله يحميه ويديمكم لبعض و تشوفو من اهم الناس".

ولفت الكثيرون إلى أن العميد النسخة المصغرة من خولي، فكتب أحدهم: "قصي الصغير"، وأضاف آخر: "سبحان الخالق شو بيشبهك يا قصي ".