قصي خولي يوجه رسالة عتاب قاسية الى أهله!

أثار الممثل قصي خولي ضجة كبيرة بين متابعيه بسبب مقطع فيديو وجّه من خلال رسالة عتاب الى أهله وكل الأهالي، ودعا عبره الشباب الى ممارسة الرياضة.

وتحت عنوان (روحوا العبوا رياضة)، روى تجربته خلال مرحلة الطفولة وهو يحاول إقناع أسرته بممارسة الرياضة قائلاً: (كنا ناكل مية ألف مسبّة وبهدلة لما نقول لأهالينا بدنا نلعب رياضة نلعب فوتبول أو كاراتيه، كانوا يصرخوا علينا ويقولولنا روحوا بلا قلة عقل روحوا اعملوا شي بفيدكم).

ووجّه كلامه الى الشباب قائلاً: (كأنه طلعوا الأهل غلطانين كثير مع احترامي للأهل. أنا بقلكم روحوا العبوا رياضة. شوفوا الرياضة شو عم تعمل هي الاسم، الشهرة والصحة، حكي أهالينا فيه شوية غلط).

وكان الممثل السوري أعلن عن انطلاق التحضيرات لتصوير مسلسل جديد بعنوان (توتر عالي) من بطولته إلى جانب الممثلة اللبنانية ريتا حايك، وذلك بعد سلسلة من التعاون في مسلسلات درامية ناجحة جمعتهما في وقت سابق، أبرزها مسلسل (عشرين عشرين) في الموسم الرمضاني الفائت مع الممثلة نادين نسيب نجيم، وباقة من الممثلين.

ونشر قصي صورة عبر حسابه على موقع (تويتر) من اللوك الجديد الذي سيطل به في المسلسل وقال: (الله ولي التوفيق… قريبًا صبّاح أخوان).