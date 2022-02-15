قلادة ميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا..فما علاقة دلال عبد العزيز؟

نشرت الفنانة الشابة منة حسين فهمي، صورة لوالدتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، وهي ترتدي قلادة عليها صورة الفنانة الكبيرة الراحلة و صديقتها المقربة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام).

وعلقت منة حسين، على مقطع الفيديو قائلة: (دائمًا معنا).

وكانت آخر أعمال النجمة القديرة ميرفت أمين، حكاية بعنوان (حكايتي مع الزمان) ضمن حكايات مسلسل (إلا أنا)، الذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولتها مجموعة من الفنانين منهم الفنان الراحل أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، رحاب عرفة، والحكاية من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.