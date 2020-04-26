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قلب أحمر يضع نادين نسيب نجيم تحت الانتقادات.. والأخيرة ترد "أنا سيدة نفسي"!

منشور 26 نيسان / أبريل 2020 - 07:59
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بالرغم من أن الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" لم تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي إلا أنها حديث السوشال ميديا والسبب قلب أحمر.

وفي التفاصيل، عبر جمهور الممثلة عن إشتياقهم لها وأنهم افتقدوا وجودها هذا الموسم الرمضاني على الشاشة، إلا أن أحد هذه التعليقات من محبي نادين عرضها للانتقادات والهجوم، إذ كتب أحدهم "للأسف رمضان ناقص من دون سيدة الشاشة نادين نجيم" لترد عليه بـ "إيموج أحمر".

رد نادين فسره البعض أنه غرور وتقليل من قيمة الأخرين بينما دافع الأغلب عنها أنها حرة بالطريقة التي تتواصل فيها مع جمهورها، والجمهور بدوره حر بالطريقة التي يعبر فيها عن اشتياقه لـ نجمتهم المفضلة.

من جهة أخرى، شاركت نادين صورة لها بالحجاب من كواليس مسلسلها "2020" وهنأت الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، وأثنى الجمهور على الحركة التي قامت بها ومبادرتها بالتهنئة بالشهر الرمضاني.
 

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