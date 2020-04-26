قلب أحمر يضع نادين نسيب نجيم تحت الانتقادات.. والأخيرة ترد "أنا سيدة نفسي"!

بالرغم من أن الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" لم تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي إلا أنها حديث السوشال ميديا والسبب قلب أحمر.

وفي التفاصيل، عبر جمهور الممثلة عن إشتياقهم لها وأنهم افتقدوا وجودها هذا الموسم الرمضاني على الشاشة، إلا أن أحد هذه التعليقات من محبي نادين عرضها للانتقادات والهجوم، إذ كتب أحدهم "للأسف رمضان ناقص من دون سيدة الشاشة نادين نجيم" لترد عليه بـ "إيموج أحمر".

تفاجأت صراحة انه حتى القلب الأحمر صار اله معاني مبطنة وغريبة عند البعض لدرجة الهجوم الغير المبرر ما بعرف لوين بعد رح نوصل ! افتخر بشيء واحد فقط انني سيدة نفسي و سيدة قراراتي و سيدة حياتي ما بدي شي تاني مع حبي واحترامي لكل سيدات الشاشة وهيدي 👏🏻 https://t.co/odljzdZCjx — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 25, 2020

رد نادين فسره البعض أنه غرور وتقليل من قيمة الأخرين بينما دافع الأغلب عنها أنها حرة بالطريقة التي تتواصل فيها مع جمهورها، والجمهور بدوره حر بالطريقة التي يعبر فيها عن اشتياقه لـ نجمتهم المفضلة.

من جهة أخرى، شاركت نادين صورة لها بالحجاب من كواليس مسلسلها "2020" وهنأت الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك، وأثنى الجمهور على الحركة التي قامت بها ومبادرتها بالتهنئة بالشهر الرمضاني.



رمضان كريم 🙏🏻 شهر مبارك عليكم pic.twitter.com/nD5glefS9L — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 24, 2020

للمزيد من قسم الترفيه:

ما حقيقة وفاة الفنان المصري أحمد بدير؟

خادمة فيفي عبده تثير الجدل بعد حملها للضيف وتقبيله.. فيديو!

بالفيديو: الشرطة تداهم بيت سما المصري.. وهذه هي تهمتها!