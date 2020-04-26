ما حقيقة وفاة الفنان المصري أحمد بدير؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنان المصري أحمد بدير، بعدما نشر مواطنه الفنان محمد لطفي الخبر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وفور نشر لطفي الخبر، تم تداوله كالنار في الهشيم، إلا أنه سرعان ما أغلق صفحته الشخصية على "فيس بوك"، ولم يتبين ما إذا كان هذا خطأه أم أن الصفحة تعرضت للسرقة.

وتواصل "البوابة" مع أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي نفى بدوره ما تردد عن وفاة أحمد بدير، مشيرًا إلى أن الفنان الكبير متواجد في منزله وبحالة صحية جيدة.

وأكد زكي أنه لا يعلم مصدر المعلومة الكاذبة، مشيرًا إلى أن البعض أخبره بقيام صفحة محمد لطفي بنشر الخبر، ولكنه شكك في قيام الأخير بإعلان أمر كهذا دون التأكد من صحته.

وأشار إلى أن ما يهم حاليًا هو طمأنة جمهور أحمد بدير على صحته، وأنه بخير ولا داع لترويج مثل هذه الأخبار، ونحن في شهر رمضان المبارك.

ويُعرض للفنان الكبير أحمد بدير خلال الفترة الحالية، مسلسل "يا أنا يا جدو"، بطولة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

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