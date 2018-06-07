شاهد: قمر تسطع جمالا في أحدث صورها

قمر 1 من 3

قمر تسطع جمالا في أحدث صورها 2 من 3

قمر تسطع جمالا في أحدث صورها 3 من 3

خضعت الفنانة الاستعراضية قمر لجلسة تصوير جديدة قَامَتْ بِالنُّشَرِ صورًا منها على صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام).

و ظهرت قمر في الصور بملابس سوداء. وقد نجحت في خطف الأنظار بسبب إطلالتها المميزة، حسب موقع القلم الحر.

جدير بالذكر أن فيلم (حصل خير) هو آخر أعمال الفنانة قمر في السينما، شاركها بطولته سعد الصغير، ومحمد رمضان، وكريم محمود عبد العزيز، وهو عمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج إسماعيل فاروق.