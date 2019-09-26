قمر اللبنانية وفنانة أخرى مغمورة في مكتب الآداب ومكافحة المخدرات..وهذه التهم الموجهة لهما!

فضيحة من العيار الثقيل تداولها العديد من المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم استدعاء كلًا من الفنانة اللبنانية قمر وإنجي خوري إلى مكتب الآداب ومكافحة المخدرات.

وبحسب تقارير صحفية وأخبار تناقلتها عدة مواقع، فالسبب وراء استدعاء قمر وإنجي هو وقوع خلاف بينهما خلال الأسبوعين الماضيين وتبادلهما للشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلهما عّرضه لتهمة الإساءة للآداب العامة.

وتحدث مصدر أمني فيما بعد أنه سيتم توقيع كل من قمر اللبنانية وإنجي خوري على تعهد بعدم نشر أي شيء يسيء للآداب العامة والأخلاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن قمر اللبنانية فنانة استعراضية يتابعها الكثير في الوطن العربي على مواقع التواصل، وذلك بسبب الجرأة اللامتناهية في المحتوى الذي تشاركه سواء صورها أو أغانيها أو الفيديوهات الخاصة بأعمالها الفنية.

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