غادة عادل تحصد لقب أسوأ وأجرأ إطلالة في مهرجان الجونة بتصويت الجمهور (صور)

وقعت الفنانة المصرية غادة عادل في فخ سوء الإختيار لهذا العام خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وبعد أن ظهرت في عرض فيلم "نورا بتحلم" على السجادة الحمراء بفستانها الأزرق تعرضت لانتقادات لاذعة وتعليقات كثيفة على إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





واختارت غادة عادل الظهور بفستان أزرق مكشوف من جهة الأكتاف والصدر بشكل مبالغ به بحسب وصف أغلبية التعليقات التي انتشرت عبر مواقع التواصل، وعلى الرغم من أن الإطلالة كانت جريئة إلّا أنها كانت سيئة في نفس الوقت ولم توفق بها.

من جهتها، تجاهلت غادة عادل الانتقادات التي تعرضت لها ولم ترد على أي منها، وعادت فيما بعد ونشرت إطلالتها بالفستان الأزرق على "ستوري" إنستغرام، وعلقت قائلة: "عندما تعتقد أنك لست أمام الكاميرا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" الذي تم عرضه في شهر آب الماضي، إلى جانب كوكبة من النجوم المصريين مثل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، باسم سمرة، أحمد داود، ومحمد ممدوح.

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