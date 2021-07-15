قمر ترد على منتقدي حملها:(أنا حامل من الروح القدس..حدا الو معي!!)

ردت المطربة اللبنانية قمر على منتقدي صورها الأخيرة، التي ظهرت فيها بشكل يدل على حملها.

وتعرضت قمر لتعليقات ساخرة على الصور، لترد بمنشور جريء على خاصية (ستوري)، قائلة : (حابين تعرفوا مين أبوالطفل وأنا حامل من مين؟.. حامل من الروح القدس.. لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله.. من أنتم حتى تحكموا على روح خلقها الله، أو تحرموا، وتُحلّوا خلق الله)، مضيفة: (أنا ما عندي مشكلة أكون single mother)، حسب موقع مصراوي.

وأضافت قمر: (بدي قول لكل امرأة ما تخلت عن أولادها، وكانت الأم والأب بنفس الوقت، وشايلة مسؤولية كبيرة على أكتافها: (أنتِ قوية وبكل فخر).

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية: (Kiss My Lips)، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع(يوتيوب).