شاهد: مصطفى قمر يشارك متابعيه بصور تجمعه بصديقاته

نشر النجم مصطفى قمر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام) صورا تجمعه بكل من النجمة شيرين رضا ونور اللبنانية في نهر النيل على متن مركب وعلق قائلا: (شيرين ونور صديقاتي وأخواتي الراقيين جدا) والتي نالت اعجاب متابعيه.

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد مؤخرا وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضورعدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقي، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية (السود عيونه) بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية (أصحاب ولا بيزنس) بمشاركة هاني سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذي جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقي عددا من أغانيه الشهيرة مثل (أجمل يوم) و(واحدة واحدة)، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.