كاترينا كيف مستاءة وحزينة جدًا بعد فشل فيلمها مع عامر خان وهذا ما قالته

مشهد من فيلم كاترينا كيف وعامر خان "Thugs Of Hindostan"

تأثرت النجمة الهندية مؤخرًا بشكل كبير بعدما فشل فيلمها الأخير برفقة النجم عامر خان بأن يترك انطباعًا جيدًا لدى الجمهور، واعربت عن مدى حزنها واستيائها الشديدين بسبب ذلك، وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلبيًا على شخصيتها.

وبحسب ما تناقلته إحدى المجلات الهندية، فإن الممثلة صاحبة الـ35 عامًا كشفت أن عامر خان تحمّل بشكل كامل مسؤولية الفشل الذي حصل في فيلم "Thugs of Hindostan"، ومع ذلك كان هذا الشيء قد تركها في حالة من الألم والإحباط.

وعلقت كاترينا كيف على ما جرى قائلة: "أنا أعرف أن عامر خان قد تحدث عن الأمر، ولقد كان ذلك مؤلمًا بشكل عميق ، ومحبط جدًا، ولكن هذا الشيء مفيد أحيانًا حتى يدعك تصحو وتنهض من جديد".

وتابعت: "لم يكن هناك أي تقصير، أنه فقط من الممكن أن شيئًا ما قد حدث بالخطأ، وعليك أن تحاول مرارًا وتكرارًا فلعله الأمر يفلح في النهاية ومن الممكن أن لا يحدث ذلك أبدًا".

على صعيد آخر، فإن كاترينا قد شاركت مؤخرًا في فيلم شاروخان "Zero"، وأكدت أنها حتى الآن لا تعلم كيف ستكون ردة فعل الناس تجاه الفيلم، ولكنها أكدت بأنه كان هناك الكثير من الجهد والعمل بالإضافة إلى أن قصة الفيلم مختلفة وجديدة وتتمنى أن تلاقي رضا واستحسان المعجبين.