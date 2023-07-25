كاجول تثير الشكوك حول انفصالها عن زوجها أجاي.. ما حقيقة الأمر؟

تصدرت الفنانة الهندية كاجول حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا العرب في الأيام الأخيرة بسبب فيديو حديث نشرته في وقت سابق طلبت من خلاله العودة إلى العمل.

كاجول تثير الشكوك حول انفصالها عن زوجها أجاي ديفجان

ظهرت نجمة بوليوود الغائبة عن جمهورها في الفيديو بحالة نفسية سيئة وقالت: "لا توجد طريقة سهله أقول ذلك.. لكن أنا أبحث عن عمل.. أنا أخذت استراحة من مهنتي عندما كنت بالصدارة".

وأضافت الفنانة الهندية: "كان عندي عروض كثيرة من أسماء واماكن كبيرة.. لكن بذلك الوقت كانت أولوياتي مختلفة.. كان علي أن أبقى بالبيت لأهتم بعائلتي وأطفالي.. لكن الآن الظروف مختلفة.. والتي بسببها علي العودة.. وأبدأ مسيرتي من جديد.. لن أكذب أشعر بالخوف ومتوترة.. وكأن علي أن أبدأ كل شيء من جديد".

وأردفت: "وهناك شكوك اذا سأتمكن من منافسة الجيل الحالي أما لا.. لكن لا يعني أنني كنت في استراحة أنني أقل جدارة.. لدي خبرات الحياة ومهارات جديدة".

عرفتوا ليه كل مره بيكون التركيز على انه تنتبهوا من التعلق لانه بيأدي الى تقديم تنازلات ممكن كثير الطرق الاخر يعتبر هذي التنازلات واجب علي وليس تفضل منك pic.twitter.com/dHNx1kE9gQ July 23, 2023

وأثار الفيديو شكوك واسعة حول النفاصل كاجول عن زوجها اجاي بعد ما يقارب الـ 24 عامًا من الزواج، ونشر الجمهور العربي فيديو مجمع يكشف عن طريقة تعامل أجاي مع زوجته، في المقابل طريقة تعامل صديقها المقرب شاروخان معها.

وتعاطف الجمهور مع كاجول حيث قال البعض إنها تخلت عن حياتها ومستقبلها من أجل زوجها الذي ظهر بالعديد من الفيديوهات وهو يعاملة بطريقة قاسية.

في المقابل نفى العديد من محبي الفنانة الهندية أنباء انفصالها عن زوجها مشيرين أن رغبتها بالعودة إلى الفن لا تعني وجود مشاكل في حياتها الخاصة.

واتضح لاحقًا أن الفيديو عبارة عن مقطع ترويجي خاص ببرنامجها The Trial، الذي يقدم نصائح عن العلاقات، حيث تتلقى كاجول خلال البرنامج العديد من الأسئلة حول العلاقات وتقدم نصائحها.

