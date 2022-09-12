كارا ديفلين تظهر بحالة مزرية.. وشائعات حول تعاطيها مادة الشبو

أثارت عارضة الأزياء الشهيرة "كارا ديفلين" ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما تداول الجمهور العديد من الصور لها وهي في حالة مزرية في الشارع.

تفاصيل وضع عارضة الأزياء كارا ديفلين

وتداول العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الممنتشرة لكارا ديفلني وهي بحالة مزرية في عدة أماكن في الشارع وفي سيارتها.

وظهرت كارا ديفلين وهي تقوم بتدخين السجائر بشكل كبير ومبالغ فيها، كما أظهرت العديد من الحركات الغريبة في الشارع بينما كانت حافية القدمين وتتجول وهي تبدو متوترة ولا تستطيع التوقّف عن الحركة.

سبب ظهور كارا ديفلين بهذه الحالة

وقال عدد كبير من الأشخاص بأن السبب الرئيسي لظهور عارضة الأزياء "كارا ديفلين" بهذه الحالة هي تعاطيها لمادة الشابو المخدّرة القاتلة والتي تسبب نشاط كبير في الجهاز العصبي.

وظهورها بهذا الشكل أكّد هذا الشيء فهي كانت تبدو متوترة جداً وغير قادرة على التوقّف كما أنها غير قادرة على التحكّم بحركات جسدها بشكل جيد.

بالإضافة الى انها ظهرت في لقطة من اللقطات وهي تمشي حافية القدمين، وفي لقطة اخرى وهي تخرج قدمها من شباك سيارتها خلال مسير السيارة.

ردّة فعل اصدقائها وعائلتها

أثارت عارضة الأزياء الشهيرة العديد من المخاوف حول وضعها الصحي من قبل عائلتها وأصدقائها خاصة بعد ظهورها في الشارع بهذه الطريقة.

وكشف أحد أصدقائها بأنها تمرّ بحالة نفسية صعبة فقال: "إن وضع كارا يزداد سوءاً منذ أسابيع ونحاول ايجاد طريقة لمساعدتها".

وكانت عارضة الأزياء قد أعلنت مثليتها الجنسية خلال وقت سابق حيث دخلت في علاقة مثلية مع فتاة، وأثيرت شائعات حول اقامتها لعلاقة جنسية مع النجمة آمبر هيرد.