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سيلينا غوميز تثير الجدل بصورة رومانسية لها مع كارا ديفلين.. فهل أعلنت مثليتها؟

منشور 20 تمّوز / يوليو 2022 - 07:44
سيلينا غوميز وكارا ديفلين
سيلينا غوميز وكارا ديفلين

أثارت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" جدلًا كبيرًا بين المتابعين بعد أن نشرت صورة لها برفقة عارضة الأزياء المثلية "كارا ديفلين" عبر إنستغرام.

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سيلينا غوميز بلقطة رومانسية لها مع كارا ديفلين

نشرت المغنية والنجمة العالمية "سيلينا غوميز" صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت بها جدلًا كبيرًا بين المتابعين من رواد السوشال ميديا

وظهرت سيلينا في الصورة وهي ترتدي فستان قصير من الميتاليك باللون الفضي، أما كارا فقد كانت ترتدي جاكيت من الفرو ولكن المثير للجدل هو جلوس سيلينا في حضن كارا بطريقة رومانسية ومثيرة واحتضان كارا لها.

وكانت هذه الصورة قد أثارت تساؤلات لدى المتابعين الذين تساءلوا حول ما إذا كانت هناك علاقة رومانسية مثلية تربطهما ببعضهما البعض، وبهذه الصورة تعلن سيلينا مثليتها، أم هي مجرّد لقطات بين صديقتين خاصة مع وجود عمل يجمعهما وتجمعهما علاقة رومانسية ضمن سياق العمل

سيلينا غوميز

سيلينا غوميز تجسّد دور مثلية جنسية

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وكانت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" قد كشفت خلال وقت سابق لها بأنه سيتم إصدار الجزء الثاني من مسلسلها الشهير Only Murderers in The Building وهو مسلسل جريمة كوميدي يحقق نجاحًا كبيرًا

وأوضحت سيلينا بأنها ستجسّد في الجزء الثاني من المسلسل دور شخصية فتاة مثليّة الجنس والتي ستقع في غرام صديقتها أليس والتي ستجسّد شخصيتها عارضة الأزياء "كارا ديفلين" والتي تعرف بأنها مثلية في الأصل.

واعتبر المتابعون بأن الصورة التي نشرتها سيلينا برفقة كارا ديفلين ربما هي مجرّد صورة من كواليس المسلسل الذي تصوّره.

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