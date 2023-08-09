كاردي بي مستمرة بإثارة الجدل.. حادثة رمي الميكرفون تتكرر

فاجأت النجمة العالمية المثيرة للجدل "كاردي بي" جمهورها بعد ان أعادت موقف رمي الميكروفون مرة أخرى على أحد المعجبين تواجد في حفل غنائي جديد لها دون ان تكترث لاي عواقب حول هذا الأمر بالرغم من الجدل الكبير الذي أثارته سابقًا.

كاردي بي لا تتوقف عن إثارة الجدل وتعيد حادثة الميكرفون

يبدو واضحاً بأن المغنية العالمية باتت تستسهل التصرف بعنف، وأخذت على رمي الميكروفون في وجه أي شخص امامها أو يثير غضبها دون أي تردد.

وفي وقت سابق كانت كاردي قد رمت الميكروفون بطريقة عنيفة على معجبة تواجدت في حفلها الغنائي بعد قيام الأخيرة برشها بالماء.



وعادت كاردي مرة أخرى الى الواجهة مرة أخرى بعد تداول الجمهور مقطع فيديو لها وهي ترمي الميكروفون في حفلتها الأخيرة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.



وظهرت بي وهي تعيد فعلتها وترمي الميكروفون لكن الضحيّة هذه المرّة مختلف جداً فتبيّن فيما بعد بأن هذا الشخص هو منسّق الموسيقى والدي جي الخاص بها.



ولم تكشف النجمة المثيرة للحدل عن السبب الرئيسي الذي جعلها تعيد فعلتها وتصرفها السيء هذا مرة أخرى، خاصة وانها واجهت دعوى قضائية من قبل الشخص الذي رمت عليه الميكروفون في المرة السابقة، ورأى الجمهور أنها لا تكترث لأي عواقب وأن تصرفاتها العنيفة قد تتفاقم.