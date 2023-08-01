معجبة تلجأ للشرطة بعد ضرب كاردي بي لها.. "لست من رشق الماء عليها"

لم تمر حادثة رمي مغنية الراب الأمريكية كاردي بي ميكرفونها على معجبة تواجدت في حفلها الغنائي بمدينة لاس فيغاس مرور الكرام، إذ قررت المعتدى عليها اللجوء للشرطة وتقديم شكوى في حقها.

معجبة تشتكي من كاردي بي

في التفاصيل، كشفت بعض التقارير الصحفية أن كاردي بي هي من طلبت من معجبيها رشقها بالمياه، فيما أن الفتاة التي أصيب بالميكروفون ليست ذاتها التي أقدمت على رشقها.

وفي فيديو آخر للحادثة، شوهدت كاردي ودي جي الخاص بها يطلبان من جمهورهما رشقهما بالمياه، بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي ضربت مدينة لاس فيغاس، ووصلت درجتها لـ 40 درجة مئوية، حيث استمتعت كاردي برذاذ المياه المتطاير.

A new video shows #Cardi B telling fans to splash water at her. pic.twitter.com/tj8RnBFRKY — Juice Pop (@TheJuicePop) July 30, 2023

وليس واضحًا ما إذا كان الفيديو جرى توثيقه قبل الحادثة أم بعدها.

وبناءً على الفيديو، يبدو أن كاردي لم تكن تهتم برشق الجمهور لها بالماء، لكن رد فعلها العنيف ضد المعجبة يأتي لأن السائل لم يكن ماءً بل شيئًا آخر.



كاردي بي تضرب معجبة بميكروفون

في وقت سابق، تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة العالمية المثيرة للجدل وهي تقف على المسرح وتقدّم مجموعة من أغانيها وبينما هي في وسط العرض الغنائي وفي غاية الانسجام مع الجمهور قامت إحدى المعجبات برمي كأس من الشراب عليها.

ويبدو ان بي لم تتقبل هذا التصرف ولم تتمالك أعصابها، حيث ردت بطريقة صادمة وقامت برمي الميكروفون التي كانت تحمله معها على المعجبة وسارع حرّاس الأمن نحوها أيضاً لمنعها من أي ردات فعل جديدة قد تعرضها للمشاكل.