كاردي بي تلفت الأنظار بستايل الكرنفال المثير خلال احتفالها بعيد ميلادها

احتفلت المغنية العالمية المثيرة للجدل"كاردي بي" بعيد ميلادها الـ 30 يوم الثلاثاء الماضي وذلك في حفل خاص رفقة زوجها أوفست ووسط مجموعة من أصدقائهما المقربين.

كاردي بي تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

استطاعت النجمة العالمية أن تخطف الانظار خلال حفل عيد ميلادها الـ 30 وذلك بسبب إطلالة الكرنفالات الكاريبية الحمراء التي اعتمدتها خلال أحتفالها في أحد الأماكن العامة في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.

وأثارت النجمة العلمية الجدل بإطلالتها الغريبة، حيث لفتت أنظار عدسات كاميرات الباباراتزي التي حرصت على التقاط صورها دون توقف فور وصولها الى مكان الاحتفال مع زوجها أوفيست.

وحرص العديد من مشاهير هوليوود على حضور الى حفل عيد الميلاد وكان من ابرزهم جيمي فوكس، تيفاني هاديش، هالي بيلي، وداي سولان.

Offset gifts his beautiful wife Cardi B a RARE Richard Millie Watch for her Birthday! 🥶💎✨ #DRIP pic.twitter.com/4AUDoNRjMw — Indya (@bardiing) October 12, 2022

تفاصيل اطلالة كاردي بي الغريبة

ارتدت النجمة العالمية لانجوري من الساتان باللون الأحمر والذي جاء على شكل ملابس البحر بقطعة واحدة، وزادت من غرابة الإطلالة بعد تزيينه من الخلف بالريش.

وأكملت النجمة المثيرة للجدل إطلالتها بتزيينها بعدد كبير من الجواهر والريش والذي جعل مظهرها يشبه الى حد كبير تقاليد الكرنفال الترينيدادي.

أما زوجها أوفيست فقد أكمل أناقة زوجته بعد ارتدى الى جانبها بدلة باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأحمر مطابقة لونها لإطلالة كاردي بي.