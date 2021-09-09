كارمن بصيبص تطرح (برومو) مسلسلها الجديد (البريئة)

طرحت منصة (شاهد) البرومو الرسمي لمسلسل (البريئة)، المقرر عرضه بدءًا من 26 سبتمبر/أيلول الجاري، ونشرت الفنانة كارمن بصيبص، بطلة العمل، الإعلان الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع (إنستجرام).

وعلقت كارمن: (الإعلان الأول لمسلسل البريئة، ينطلق أبتداءًا من 26 سبتمبر)، حسب موقع مصراوي.

المسلسل يشارك فيه مجموعة من النجوم اللبنانيين منهم: تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم، من إنتاج Eagle Films جمال سنان وغيرهم، من إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

ويتناول المسلسل قصة فتاة محتجزة بأحد السجون، تحاول الوصول إلى برائتها لتباشر حياتها المتوقفة.

جدير بالذكر أن كارمن يُعرض لها حاليًا فيلم (العارف- عودة يونس) في دور العرض السينمائي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ركين سعد.