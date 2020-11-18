تألقي بإطلالة أنيقة على طريقة كارمن بصيبص بطلة مسلسل "عروس بيروت"

عروس بيروت مسلسل رومانسي عربي، تم تصويره وإنتاجه في لبنان وتركيا، من بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، ومعهم نخبة من النجوم.

وخطفت كارمن بصيبص الأنظار في العمل الذي يعتبر الثاني لها مع عابدين حيث سبق وأن شاركت معه في المسلسل المصري ليالي اوجيني الذي عرض في رمضان 2018 من خلال شخصية عايدة زوجة الفنان ظافر العابدين وقد خطفت الأنظار اليها جمالها الطبيعي والهادئ.

وبصيص من مواليد 9 أكتوبر 1987، ممثلة ومخرجة لبنانية تتمتع بملامح جذابة و ناعمة و قوام ممشوق مما ساعدها على دخول عالم الفن والتمثيل، وتميزت في بساطتها ورقيها في ظهورها الإعلامي على شاشات التلفزيون، وخلال مشاركاتها في الفعاليات والمهرجانات الدولية.

كان أول ظهور لها في المسلسل المصري "الجامعة”" في عام 2011 حيث ظهرت كطالبة لبنانية تدرس في الجامعة الامريكية. وشاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية مثل مسلسل "درب الياسمين"، و "ياريت" و "لاخر نفس"، ودرست الإعلام في لبنان و ما زالت تحلم أن تعمل بالإخراج لكنها اجلت هذا الحلم حتى تركز أكثر في التمثيل.

بدأت قناة ام بي سي 4 بعرض المسلسل العربي "عروس بيروت" الجزء الثاني وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس اسطنبول" بطولة التونسي ظافر العابدين، واللبنانية كارمن بصيبص والتي برزت في المسلسل بشكل لافت.

ولمحبي دور ثريا عبر مسلسل عروس بيروت هذه أجمل صورها عبر موقع التواصل الإجتماعي انستغرام:

أجمل صور كارمن بصيبص بطلة مسلسل عروس بيروت

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