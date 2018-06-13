كارمن سليمان و طفلها يتعرضان لحادث سيارة

تعرضت الفنانة كارمن سليمان، منذ قليل، لحادث سيارة وكان بصحبتها مولودها (زين)، وتهشم جزء كبير من سيارتها التى كانت تقودها، وحضر على الفور زوجها الملحن مصطفى جاد وقام باصطحبهما من أجل عمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان عليهما، حسب اليوم السابع.

من ناحية أخرى، تشارك كارمن سليمان فى حفل غنائى كبير يقام يوم 20 من الشهر الحالي، في مدينة الرياض بالسعودية، بصحبة المطربة الكبيرة أصالة نصري، ويقام الحفل داخل مركز الملك فهد الثقافي.