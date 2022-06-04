كارول سماحة تستهل الصيف بكليب (إجازة)

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم (اجازة).

وتقدم كارول سماحة في الكليب جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة تحت إخراج بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين كارول وبتول.

هذا و استطاعت كارول سماحة في الكليب أن تخطف جمهورها خلال دقائق معدودة، في رحلة صيفية تتمثل في نقلات درامية، تجسد فرحة الخروج من الضغوطات والمسؤوليات، والإبحار في قضاء أوقات راحة، من خلال إستعراضات قوية تتميز بالطاقة والإنطلاق، من تصميم هادى عواضة.

(اجازة)، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان وإخراج بتول عرفة.