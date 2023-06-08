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فيديو عفوي يعرض كارول سماحة للهجوم.. هل سخرت من إليسا؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 11:29
كارول سماحة
كارول سماحة

تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لموقف محرج أثناء توجهها لإحياء حفلها الغنائي في مدينة أربيل بالعراق.

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كارول سماحة تتعثر 

وشاركت سماحة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها الأنيقة لدى خروجها من باب غرفتها الفندقية، وأثناء سيرها تعثرت في المشي  وكادت تسقط على وجهها بسبب كعبها العالي.

وأرفقت سماحة الفيديو بموسيقى مضحكة تناسب الحادثة، إذ ابتدأ المقطع الموسيقي بنغمة عالية، ثم خرج عن السياق لدى تعثرها.

ردود أفعال المتابعين

وتباينت ردود أفعال المتابعين بين منتقد ومدافع، إذ رأى البعض أن كارول تظاهرت بالسقوط، وأن حركتها من أجل تصدر الترند، فكتبت إحداهن: "انتي فنانة عظيمة، اتركي سوالف الترند"، وأضافت أخرى: "التعليقات جايين من المريخ...حبايبي هادا ترند وهي عملته ركزوا باختلاف الميوزك مع اختلاف حركتها".

فيما رأى آخرون أن سماحة تسخر من مواطنتها إليسا، التي دائمًا ما تتعثر على خشبة المسرح، فكتبت إحداهن: "تمثيل كذب انتي عملتيها حتى تتمسخري على اليسا".

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إطلالة كارول سماحة في أربيل

وبالعودة إلى الإطلالة، اختارت كارول فستانًا باللون الأزرق الباستيلي من توقيع دار الأزياء Maison LESLEY، جاء الجزء العلوي منه من قماش الدانتيل، فيما جاءت أكمام من قماش الشيفون الشفاف، وصممت تنورته بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت كارول إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي، وتزيَّنت بأقراط مرصعة بالألماس.

كارول سماحة
 

كلمات دالة:كارول سماحة

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