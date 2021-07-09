كاريس بشار تغازل تيم حسن صراحة و الأخير يرد عليها بصورة

رد النجم السوري تيم حسن على مواطنته النجمة كاريس بشار التي وصفته بـ(اللورد) خلال مقابلة تلفزيونية لها.
وأعاد تيم نشر المقطع الذي تحدثت فيه عنه وذلك عبر خاصية (الستوري) عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ( انستجرام) حيث كتب: (شكر كبير لنجمتنا الكبيرة كاريس بشار).
وكانت كاريس وصفت تيم بـ (اللورد) وقالت إنه لو كان لديها أخت أو ابنة تريد تزويجها لزوجتها لتيم لأنه إنسان شهم ومحب وكريم وصادق.
يشار إلى أن كاريس حضرت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل (سوق الحرير) للمخرج المثنى صبح. بينما كانت قد حضرت مع تيم حسن ببطولة مسلسل (العميد) للمخرج باسم السلكا.
وبدوره يتابع تيم تصوير دوره في بطولة مسلسل ( الهيبة ) بموسمه الخامس والذي يحمل عنوان ( الهيبة – جبل ). ويشارك في بطولة هذا الجزء النجمان عبد المنعم عمايري وإيميه صياح بالإضافة إلى نجوم العمل الأساسيين و سيعرض خلال الأشهر القادمة