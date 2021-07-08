شاتاي اولسوي ينفصل عن حبيبته ويعود لـ سيريناي ساريكايا...ما القصة؟

ضجت الصفحات التركية بخبر مفاده أن النجم التركي شاتاي اولسوي قد انفصل عن حبيبته الحالية وعاد مرة أخرى لحبيبته السابقة سيريناي ساريكايا.

الخبر والذي تم تداوله بشكل كبير كان قد انتشر بعد أن إجتمع شاتاي وسيرناي بإحدى المناسبات بعد سنوات الغياب وألقى كلاً منها التحية على الآخر، وعلق وقتها شاتاي على الموضوع بـ "لا يوجد شيء للتحدث به..علي الذهاب لموقع التصوير، شكراً لكم"!

مع تداول أخبار الانفصال والعودة للحبيبة الأخرى قرر الممثل التركي الخروج عن صمته وصرح بمنشور عبر حسابه في انستقرام والذي جاء فيه تحديداً "بينما لدي علاقة تسير بشكل جميل جدا ومستمرة منذ 5 سنوات، أنتم كل سنة تنشرون مثل الخبر الكاذب نشرتوه اليوم وتقومون بتسخينه أكثر، وتتظاهرون بأنكم متأكدين! هذا محزن جداً ... فقط دعونا وشأننا يا أخي"

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق الممثل التركي أخبار الإنفصال، إذ أنه منذ حوالي الشهر تم تداول الخبر بشكل كبير ولم يكن وقتها صداه كما توقع الممثل التركي، إذ ربط البعض الموضوع بمسلسله القادم "يشيلتشام" الذي سيعرض خلال الأيام المقبلة، إذ أن شاتاي أو بالأحرى مديرة أعمال الفنان تعمدت مشاركة مثل هذا الخبر تحت شعار حملة إعلانية ليعود إسم الممثل إلى الواجهة مجدداً.

قبل شائعات الإنفصال تم تداول فيديو رومانسي للثنائي منذ فترة على متن أحد القوارب أثناء رحلة جمعتهما معاً خلال فترة الصيف بالتحديد، وظهر الشاب وقتها بوزن زائد وشعر منكوش أثار سخرية الجمهور.

شاتاي اولسوي وسيرناي !

يذكر أن شاتاي كان بعلاقة عاطفية مع زميلته الممثلة التركية سيريناي ساريكايا التي شاركته بطولة المسلسل الشهير "المد والجزر"، وبحكم عملها مع بعضهما وقتها نشأت علاقة عاطفية بينهما إلا أنها انتهت بالانفصال قُبيل عرض أحد مسلسلاته. منذ لحظة إنفصاله هاش الممثل التركي الوحدة لمدة سنتين تقريباً قبل أن يرتبط بآخر عشيقاته.

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