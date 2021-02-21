سارة الودعاني تشارك الصُور الأولى لطفلتها.. نسخة طبق الأصل عن والدتها؟

شاركت خبيرة التحميل سارة الودعاني لأول مرة منذ ولادتها لطفلتها الثانية، الصُور الأولى لطفلتها "سُكرة" والتي رزقت بها منذ حوالي الـ 3 أشهر.

وبدت سُكرة نسخة طبق الأصل عن والدتها، وتم تداول صُورتها إضافةً إلى فيديوهات من ستوري سارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وكانت تعليقات الجمهور الذي صُدم بالشبه بين الأم وابنتها كالتالي "ولا واحد طلع على ابوه"..وتابع آخر "جينات سارة قوية مرااا"..وكان هنالك تعليق "الله يحفظهم احب تعاملها مع عيالها الله يسعدها".

وكانت سارة أيضاً قد احتفلت بعيد ميلادها طفلها الأول "سعد" والذي بلغ السنتين من عمره بأجواء بدوية بامتياز، إذ أنها تخلت عن أجواء الحفل التقليدي والكيك واستبدلته بتناول صدر من الأرز واللحم والذي يمثل الطعام التقليدي لأهل السعودية، أما حول الزينة والمكان فقد تم تحويله إلى خيمة بدوية إضافةً إلى ارتداء سعد للثوب.

يذكر أن الودعاني كانت قد أثارت الجدل خلال حملها بطفلها الأول بعد مشاركة صُورة لها لأول مرة دون حجاب عبر حسابها على موقع سناب شات، ونالت وقتها هجوم شديد ضمن اتهامات بإثارة الجدل خاصةً أنها سارعت بحذف الصُورة بشكل سريع من حسابها.

وكانت سارة خلال فترة الحمل الأول قد شاركت مقطع فيديوأظهرها بوجه ممتلئ وأكدت فيه أنها تأكل ما تحبه وتريده طول فترة الحمل ولا تحرم نفسها لكنها في الوقت نفسه لا تبالغ فيتناول الطعام حتى تحافظ على وزنها خلال فترة الحمل، حتى أنها تحدثت عن شعورها بالخوف من زيادة الوزن خلال الحمل لكنها دائماً تُذكّر نفسها بأنها بعد إنجاب طفلها الثاني ستخسر هذا الوزن.

يذكر أن زوج سارة هو شاب سعودي يدعى عبد الوهاب، واحتفلا بزواجهما في جزر المالديف بوجود أهل العروسين، ونال الحفل سخرية رواد السوشال ميديا بعد تداول صُور اعتبرت غريبة للعروسان والضيوف سواء من ناحية اللبس أو حتى أجواء الحفل.

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