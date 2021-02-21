ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الأنظار بجمالها.. وحفيداته يتصدرون الحديث!

تداول رواد السوشال ميديا عدة صُور لفتاة تقف بجانب النجم العراقي كاظم الساهر، ليتضح لاحقاً أنها ابنة شقيق الفنان.

وتدعى الفتاة ندى وهي من شاركة الصُور في بداية الأمر عبر حسابها الشخصي في انستقرام وارفقت إحدى هذه الصُور تعليق جاء فيه "أني عمي هذا... انتو منو عمك"، كتعبير منها عن حبها الكبير وفخرها بعمّها كاظم".

وتمكنت الفتاة من خطف الأنظار بسبب جمالها المميز سواء من ناحية لون العينين أو حتى تفاصيل وجهها.

حفيدات الفنان العراقي "آية وسنا" كان لمهما نصيب من تصدر الحديث، إذ تم تداول صُور لهما قبل عدة أيام وابدى الجميع إعجابه بالصورة العائلية.

من ناحية أخرى، أثار النجم الكبير مؤخرا جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور وفيديو قصير له . إذ ظهر الساهر بلوك جديد ليبدو كشاب في بداية الثلاثينات، فبدى وكأنه غير لون شعره وذقنه للأشقر، كما اختار الظهور بقميص وبنطلون باللون الأسود الأنيق، منسقًا معهما نظارة من أحدث الصيحات، ليكمل بها إطلالته الشبابية.

يذكر أن الساهر كان قد وقع في ورطة منذ أشهر بعد قيام مدير حساب كاظم الساهر على موقع إنستغرام باستغلال وظيفته للتعارف ولإرسال الرسائل للفتيات المتابعات، والمخزي في الأمر أنه كان يعرّف عن نفسه في بداية المحادثة على أنه الفنان كاظم الساهر.

وبالفعل، قامت إحدى الفتيات بنشر تفاصيل المحادثة التي تمت بينها وبين أدمن صفحة كاظم الساهر على إنستغرام، ففي البداية تظهر وكأنها انتابتها الصدمة والفرحة في نفس الوقت، حيث لا يستقبل المرء كل يوم رسالة من أحد المشاهير، وعندما سألت لماذا تم اختياري أنا تحديدًا أجابها الأدمن: "الكاظم ما يختار إلا المتمردات!".

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