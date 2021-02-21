زارا البلوشي تعلن زواجها بطريقة غير تقليدية.. من هو العريس؟

"مبروك للنصراويه زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها"!

هذه هي الجملة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أخبار زواج الممثلة السعودية من أصل باكستاني زارا البلوشي، وجاء الرد سريعاً من الاخيرة بتغريدة جاء فيها "الله يبارك فيك".

مبروك للنصراويه زارا البلوشي @zara_albaloshi بمناسبة عقد قرانها 💛 pic.twitter.com/6eWFY9C8gC — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) February 19, 2021

وكان المصدر الذي شارك الخبر قد تمكن من الوصول إليه عن طريق شقيقة الممثلة التي شاركت صُورة من التحضيرات وارفقتها بتعليق "ألف ألف مبروك لك أختي زارا الله يوفقك ويتمملك على خير"!

من سناب اختها pic.twitter.com/V54TGX2BtA — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) February 19, 2021

أيضاً، زارا بعد تداول الخبر بشكل كبير شاركت مجموعة صُور لها من التحضيرات وصُورة برفقة أحدهم قيل أنه زوجها من دون الكشف عن اسمه أو أي تفاصيل أخرى، وارفقت بعض الصُور بتعليقات جاء بها "لأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب.. أحببتك أكثر مما ينبغي".

وكتبت على صُورة أخرى "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت".. وأعلنت عن قرب زفافها بمقولة "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية. قريباً.. توفيقك يارب".

يذكر أن زارا البلوشي كانت متزوجة سابقاً من المخرج السعودي سمير عارف قبل 7 سنوات بالتحديد، وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2019 مع التأكيد أن علاقتها بـ سمير جيدة ولا وجود للخلافات ولا مانع لديها من المشاركة معه في أي عمل فني.

وبحسب بعض المواقع الإخبارية أن سبب الطلاق كان مشاركة الممثلة لصورة الرخصة الدولية عبر حسابها في سناب شات، وأظهرت الصُورة معلومات خاصة من حيث الإسم بالكامل والجنسية وهو ما حاول الزوجان إخفاءه خلال زواجهما الذي امتد لـ 5 سنوات، فكان عقاب البلوشي بالطلاق.

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