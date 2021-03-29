مي العيدان تتحرك قانونياً ضد غدير السبتي والسبب الراحل مشاري البلام!

أكدت الناقدة الكويتية مي العيدان أنها بدأت بالفعل الإجراءات القانونية ضد الممثلة غدير السبتي بعد اتهامات من طرف مي بأن السبتي هي السبب وراء إصابة ووفاة الممثل مشاري البلام.

وجاء في إعلان مي لرفع القضية "انا اليوم في مكتب المحامي ضاري الواوان محاميي الشخصي عشان أرد على إساءة صارت لي تقريبا من شهر تحديدا في ليلة 24 فبراير من قبل المدعوة غدير السبتي تطاولت علي وقامت بشتمي وارتكبت في حقي إساءة بالغة على شيء انا ما لي شغل فيه أساسا".

وتابعت مي العيدان"أنا كتبت تغريدة ولم أذكر أسمها كما لم أوجه لها أي إساءة.. مغردة اخرى قامت بعمل تغريدة وحطت صورتها” متسائلة لماذا لم تقم غدير السبتي بالتكلم مع تلك المغردة بدل الهجوم عليها شخصيا".

يذكر ان الأمر بدأ بعد أن شاركت مي تغريدة تتهم فيها إحداهن بنقل الفيروس إلى الراحل مشاري البلام بسبب لا مبالاتها وجاء في التغريدة تحديداً "حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج".

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وعلى الرغم من أن مي لم تعطي أي اسم إلا أنه تم تداول اسم غدير السبتي، لتطل الأخيرة بفيديو عبر حسابها في سناب شات وتعلق: "أنا ما ني إنسانة بلا ضمير لحتى أدري إنو فيني كورونا واروح ع الشغل عادي.حظرتك انت كنت الطبيب الي كشف علي وعرف انو معي كورونا قبل مشاري؟ ترا مشاري هو الي نصاب قبلي ورن علي قلي روحي فحصي سواء أنا الي عديتوا أو هو الي عداني الموضوع مرض مش مزحة"!..وتابعت غدير قائلة: "احنا مش هيك..اذا انتي انسانة معدومة الإحساس والضمير احنا ناس متربية وعندها ذمة وضمير"!..ولم تتمالك الممثلة نفسها وشاركت فيديو وهي تحاول الاتصال بـ مي مع تعليقها "لسانك بس طويل ورى التلفون؟..أنا أحالو أدقلها بس هي ما تجاوب..اذا انتي صاحبة حق وقلم ينقل الحقيقة ردي عليا، بس انتي جبانة"!!

وشاركت العيدان وبعد الهجوم الشديد عليها تغريدة بعد ساعات جاء فيها : "اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر من ٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب"!

يذكر أن مشاري البلام كان قد فقد حياته بسبب الفيروس بعد صراع لأيام قليلة داخل العناية المركزة، وشكل خبر وفاة الراحل صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور.



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