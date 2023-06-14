كاظم الساهر على موعد مع جمهوره المغربي في هذا التاريخ

سيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في المغرب بتاريخ 7 يوليو المقبل، وستشاركه به الفنانة السورية أصالة نصري.

حفل كاظم الساهر وأصالة نصري

ومن المقرر أن يقدم القيصر وأصالة وصلة غنائية من أشهر أعمالها الغنائية الحديثة منها والقديمة وذلك في مدينة كازبلانكا ضمن موسم الحفلات الصيفية المنعقدة هناك خلال احتفالات العيد، على أن يحيي الفنان السعودي ماجد المهندس والمغنية اللبنانية نجوى كرم الحفلة الثانية اليوم الثامن من ذات الشهر.

ويُشار إلى أن الشركة المنظمة للحفل بدأت الترويج للموضوع عبر صفحتها الرسمية، كما طرحت التذاكر على أحدالمواقع المختصة فى بيع التذاكر أون لاين.





حفلات كاظم الساهر القادمة

كما من المقرر أن يقدم الساهر عدة حفلات غنائية خلال الأشهر المقبلة، فهو على موعد مع جمهوره الأردني في حفل سيقيمه بالعاصمة الأردنية عمان بتاريخ 13 يوليو، وذلك في أرض المعارض على طريق المطار. و الأول من شهر يوليو، لديه حفل منتظر يجمعه بحسين الجسمي في دبي. بالإضافة إلى حفلٍ غنائي في مدينة أسطنبول التركية بتاريخ 5 أغسطس.

