بالفيديو: كاظم الساهر يحتضن معجبة على المسرح في باريس

الفنان كاظم الساهر

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان كاظم الساهر أثناء إحيائه لحفله أمس في العاصمة الفرنسية باريس، وظهرت فتاة في المقطع من معجبات القيصر كانت تحاول جاهدة الوصول إليه، إلّا أنها فقدت توازنها وسقطت على المسرح، ليسارع رجال الأمن بمساعدتها وإنزالها حتى لا تعطل الحفل.

وهنا تدخل الساهر وأبعد رجال الأمن وطلب منهم عدم التدخل، ومن ثم احتضن الفتاة المعجبة برومانسيته المعهودة وكأنه يقول لها لا بأس كل شيء على ما يرام، وبدورها عبّرت المعجبة عن فرحتها بالرقص لأنها استطاعت أن تحقق ما كانت تسعى إليه، ألا وهو أن تقابل نجمها المفضل عن قرب.

View this post on Instagram A post shared by أغاني (@kadim_al_saher_fanz) on Jan 14, 2019 at 4:27am PST

من ناحية أخرى، لا تزال الجولة الأوروبية والفنية للفنان كاظم الساهر مستمرة، حيث سيكون متواجدًا في الـ18 من الشهر الحالي في مدينة لندن لإحياء حفله هناك، إضافة إلى حفل آخر سيكون مسك الختام في مدينة مانشستر.