كانغانا رانوت تتهم هذا الممثل باستغلالها وإساءة معاملتها

في واقعة مفاجئة صادمة للكثير من معجبي "كانغانا رانوت"، كشفت التقارير أن النجمة الهندية قدمت شكوى ضد زميلها الممثل " أديتا بانشولي" قبل شهر، مدعية أنه استغلها وأساء معاملتها جسديًا منذ أكثر من عقد.

ويُذكر أنه لاحقًا، قدم "أديتا" أيضًا شكوى للشرطة، زعم فيها أن محامي "كانجانا" هدد بتوريطه في قضية اغتصاب.

ووفقًا لصحيفة "إنديان إكسبريس"، كشفت تقارير الشرطة أن "تشاندل"، شقيقة "كانجانا"، أرسلت رسالة إلى شرطة مومباي الشهر الماضي عبر البريد الإلكتروني، توضح فيها تفاصيل ما تعرضت له شقيقتها الممثلة من تعذيب جسدي واستغلال عاطفي من قِبل "أديتا".

وبعد تلقي شرطة ضاحية "فيرسوفا" رسالة "تشاندل"، قال أحد الضباط أنه تم إرسال مذكرة للممثل "أديتا"، لطلب الرد منه على الادعاءات، وأضاف الضابط أن الممثل نفى هذه الادعاءات وقدم افادته ومرفق معها أدلة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الضابط، أنه في وقت سابق من هذا العام، رفع "أديتا" دعوى ضد "كانجانا" يتهمها فيها بالتشهير، وأنه حتى الآن لا تزال المحكمة تنظر فيها.

هذا وتوضح التقارير أنه لا تزال التحقيقات جارية بشأن ادعاءات كلا من "كانجانا" و"أديتا"، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل جديدة بعد.

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