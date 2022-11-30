كايلي جينر تشارك متابعينها ملامح طفلها الثاني.. فماذا عن الاسم؟

اعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عن ولادة طفلها الثاني قبل تسعة أشهر من الآن، وحرصت جينر منذ تلك اللحظة على عدم الكشف عن ملامحه او أي تفاصيل اخرى منذ ولادته.

كايلي جينر تكشف عن ملامح طفلها الثاني للمرة الاولى

شاركت المليارديرة العصامية ونجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" مجموعة من الصور مع متابعينها والتي كشفت من خلالها عن ملامح بسيطة من طفلها الثاني الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وبالرغم من ان كايلي جينر نشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لطفلها الصغير الا انها حاولت اخفاء وجهها بطريقة عفوية.

وظهرت في صورة نشرتها وهي تجلس في حديقة منزلها وفي حضنها طفلها الصغير ولكنّها حاولت اخفاء ملامح وجهه من خلال يدها لعدم ظهوره بصورة واضحة.

اسم طفل كايلي جينر ما يزال مجهولاً

وكما هو الحال بالنسبة لملامحه فإن الاسم الذي اطلقته نجمة تلفزيمون الواقع على طفلها الثاني ما يزال مجهولاً ولم تكشف عنه أبداً منذ قرارها تغيير اسم " وولف".

وأكّدت جينر بانها ستقوم بالكشف عن الاسم الثاني لابنها من خلال مسلسل "كارداشيان" في موسمه الثالث كما أكّدت خلال وقت سابق.

وكانت كايلي قد اعلنت عن تغيير اسم طفلها بعد شهر من ولادته واطلاق عليه اسم وولف لتعود وتنشر عبر حسابها الخاص على "انستغرام" منشور تقول فيه: "ابننا لم يعد اسمه وولف".