كايلي جينر تطلب مساعدة متابعينها.. والسبب اسم طفلها

رحّبت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كايلي جينر" بطفلها الثاني قبل 5 شهور تقريباً، وذلك من حبيبها المغني "ترافيس سكوت" ووالد طفلتها الأولى.

وبالرغم من أنها أطلقت على طفلها الثاني اسم "وولف" بعد ولادته خلال شهر شباط الماضي، إلا أنها أعلنت هي وترافيس بأنهما قاما بتغيير الاسم.

كايلي جينر تستعين بالجمهور

وظهرت الميلياردية العصامية "كايلي جينر" في لقاء صحفي مع موقع ET بالنسخة الأمريكية، حيث أعلنت خلال مقابلتها بأنها لم تختار اسماً لطفلها الثاني بعد.

وأكّدت كايلي بأنها تسعى الى تغيير اسم طفلها بشكل قانوني لأنه ما يزال على جواز السفر مكتوب "وولف"، وطلبت كايلي خلال اللقاء المساعدة من الجمهور في ايجاد اسم نهائي لطفلها الصغير.

كما انها أكّدت بأنها لن تقوم بالكشف عن الاسم الجديد للطفل في حال اختياره حيث انها لم تتفق بشكل نهائي عليه وهي تريد التأكد قبل الاعلان عنه.

كايلي جينر لم تكشف عن صورة ابنها

لم تكشف نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" عن صورة طفلها الثاني ابداً بالرغم من مرور سبعة اشهر على ولادته، حيث نشرت العديد من الصور للطفل الصغير برفقة والده ولكن دون اظهار ملامح وجهه.

كايلي تهمس باسم ابنها لمعجب

وفي وقت سابق كشف أحد معجبي نجمة تلفزيون الواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بان كايلي قامت بهمس اسم ابنها في آذانه مما جعله يشعر بصدمة كبيرة ولكنه لن يكشف عن الاسم احترامًا لرغبتها.