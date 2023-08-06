كريستيانو رونالدو يتصل على حليمة بولند .. والأخيرة ترد على اتهامها بالفبركة

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة من الجدل بعد نشرها مكالمة هاتفية تلقتها من نجم نادي النصر السعودي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها في "سناب شات"، وذلك أثناء تواجدها في أحد فنادق مدينة أبها السعودية.

كريستيانو رونالدو يتصل بـ حليمة بولند

في الفيديو، بدا واضحًا أن كريستيانو رونالدو عن طريق الخطأ أقدم على الاتصال بالنجاح الفندقي الخاص ببولند عوضًا عن الاتصال بصديقه، إذ يمكننا سماعه يقول: "مرحبا، أعتقد أنني اتصلت بالرقم الخاطئ، أحاول الاتصال بصديقي، آسف على الخطأ"، لتجيبه بولند: "إنه أفضل خطأ في العالم".

وعلَّقت بولند على الفيديو: "أحلى غلطة والله يجعل ما يغلط أحد غيرك، كريستيانو رونالدو طلع جاري الطوفة بالطوفة.. طبعًا هو في أبها لأن لديه مباراة مع النصر في بطولة الملك سلمان للأندية".

وانقسمت ردود الأفعال بين مكذب ومصدق، فمنهم من اعتقد أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لإظهار المكالمة بصوت رونالدو، فيما اتهمها آخرون بمحاولة تصدر الترند.

حليمة بولند ترد على اتهامها بالكذب

من جهتها، ردَّت بولند على هذا اللغط على طريقتهاالخاصة، ونفت استخدامها الذكاء الاصطناعي، مُشيرةً إلى أنها المرة الأخيرة التي ستطرق للموضوع، إذ نشرت فيديو تستعرض فيه رقم الجناح وتاريخ المكالمة واسم المتصل الذي جاء باسم "نادي النصر السعودي".

وعلَّقت: "أكن كل الاحترام والتقدير لنادي النصر السعودي العالمي وأنا من محبيه ومحبين كريستيانو رونالدو ولكن وجب الرد على بعض الاتهامات والادعاءات بحقي".

وتابعت: "توضيح أخير للموضوع ولن أعلق مرة أخرى وأنا بانتظار استخراج كافة البيانات للمكالمة من إدارة الفندق.. كل ما يثبت صحة كلامي وثبات موقفي".

وأعربت بولند في الختام عن سعادتها وفخرها في التواجد بمنطقة عسير ومهرجانها، مشيدةً بالشعب السعودي الذين كان لهم الفضل في نجاحها إعلاميًا.



