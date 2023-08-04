لقاء غير متوقع: حليمة بولند وكريستيانو رونالدو في موقف مثير (فيديو)

تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عناوين الأخبار بعد مكالمة هاتفية مثيرة جمعتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نشرت حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" يُظهر المكالمة الطريفة بينها وبين رونالدو. في المكالمة، يسمع رونالدو يقول: "مرحبًا، يبدو أنني طلبت الرقم الخطأ.. أنا كريستيانو"، وردت حليمة بولند بصوت متحمس: "كريستيانو رونالدو.. يا إلهي حقًا".

تبادل الثنائي بعض الكلمات الودية، حيث استدرك رونالدو بأنه كان ينوي الاتصال بصديقه واعتذر عن الخطأ، لترد حليمة بقوة: "أنا صديقك.. وأقطن بالقرب منك، إحنا السويت اللي جنبك".

أجاب رونالدو بسؤال عما تفعله هنا، فأجابت حليمة: "أنا مقدمة تلفزيونية، ونجمة مشهورة أيضًا".

شجاعة حليمة بولند

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه اللقطة الطريفة، واعتبروها "أحلام العصر"، وأشادوا بشجاعة حليمة بولند وإصرارها على التواصل مع النجم العالمي. كما أبدى البعض شكوكهم حول صحة المكالمة وتوجهوا للتساؤل عن استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي.

كريستيانو رونالدو

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية، حيث كان يلتقي مع فريق النصر السعودي. وهذا اللقاء المميز مع الإعلامية الكويتية أثار حماسة متابعيها ومحبيه حول العالم.

