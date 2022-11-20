كريس هيمسورث يعتزل التمثيل لفترة طويلة.. والسبب الزهايمر

حلّ النجم الهوليوودي العالمي كريس هيمسورث ضيفاً على برنامج Good Morning America خلال الأسبوع الماضي، وكشف من خلاله معلومة صادمة للجمهور.

كريس هيمسورث سينسى زوجته وأطفاله وحياته المهنية

كشف النجم العالمي أنه أجرى فحصًا للجينات خلال تصوير برنامج Limitless، والذي كان يُعرض على منصة ديزني بلس، ولكن نتيجة الفحص كانت صادمة بالنسبة للنجم العالمي.

وأظهرت نتائج الفحوصات بأن هيمسورث لديه نسبة عالية من جينات الإصابة بمرض الزهايمر وهو معرّض للاصابة به بنسبة 8/10 وهي نسبة عالية بالنسبة للأشخاص العاديين.

وكشف كريس على هذا الخبر بقوله: "لم اكن أعرف ماهو الفحص في ذلك الوقت وفكرته بانهم يقوموا بفحص الدورة الدموية والقاء نظرة على الجينات، ولم أتوقّع أن يجدوا شيئاً".

وأوضح كريس بان الطبيب أخبره بأنه يمتلك نسخة من جين الزهايمر وورثهما عن والديه.

مخاوف كريس هيمسورث من الزهايمر

وكان كريس هيمسورث قد عبّر عن مخاوفه الشديدة حيث صرّح: "لا أريد أن أعيش تجربة أنسى من خلالها زوجتي وحياتي وأولادي وهذه أكبر مخاوفي".

وبالرغم من ان الفكرة كانت صادمة بالنسبة لكريس هيمسورث إلا أنه كان سعيد من اكتشاف هذه الجينات بوقت مبكّر حيث سيستطيع أن يحمي نفسه بوجوده الى جانب عائلته.

وقررّ النجم العالمي "كريس هيمسورث" أن يبتعد عن التمثيل وعن حياته المهنية ليبقى الى جانب عائلته لأكبر فترة ممكنة ويحتضنهم قبل أن يصاب بمرض الزهايمر وينسى لحظاته معهم.