كلاكيت ثالث مرة: طلاق منة عرفة و زوجها (رسميا)

أعلنت الممثلة الشابة منة عرفة طلاقها من زوجها محمود المهدي رسميًا، وذلك في ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما.

و كان الانفصال الأول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما نشرت منة عرفة عبر (إنستغرام) وكتبت: (كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع) ليرد عليها وقتها المهدي: (الناس اللى بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كرجل شرقى صعيدى فى حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها). كل ذلك جاء رغم تجهيزاتهما لبيت الزوجية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن محمود المهدي زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية قائلا: (تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني)، و ذلك على خلفية أزمة التصريحات المتبادلة بينه و بين نقيب الممثلين أشرف زكي ، وأعلن المهدي أنذاك أنه يقف في وسط الأزمة بمفرده.