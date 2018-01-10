"بيونسيه تركيا" غاضبة بسبب وصف كليبها الأخير بـ "الاباحي"!

النجمة التركية هاديسا

قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي معاقبة 4 قنوات تركية بفرض غرامة مالية وذلك بسبب قيامهم بعرض كليب للنجمة التركية المثيرة للجدل هاديسا والشهيرة بـ "بيونسيه تركيا" والذي يحمل اسم "المسامحة صفر" ، وذلك لوجود بعض المشاهد الإباحية في الكليب واعتباره خادش للحياء.

فيما أغضب هذا الأمر النجمة التركية هاديسا والتي ردت على هذا القرار برفضها وصف اغنيتها بـ "الاباحي" معتبرة أن ما حدث تمييز عنصري ضد النساء، حيث تواجه الفنانات دائمًا مشاكل في حال قدمن مشاهد تعبر عن الحب في حال لا يواجه الفنانين الرجال أي نوع من هذه المشاكل.

وأضافت هاديسا أنها لن تسكت أبدًا عن التمييز العنصري وأننا أصبحنا في 2018 ويجب على الكل محاربة التمييز العنصري ورفضه، فما زالت النساء تعاني حتى يومنا هذا.