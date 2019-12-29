كل ما يمكنك فعله في سهرة رأس السنة في دبي

تتميّز دبي باحتفالاتها المميّزة في رأس السنة، حيث تقدّم العديد من عروض الألعاب النارية في عدّة مواقع في دبي ومن بينها برج خليفة، بالإضافة إلى العديد من التجارب الإضافية للاحتفال بالعقد الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف دبي العديد من الاحتفالات في أبرز الوجهات، سواء كنت تبحث عن فعاليات للأطفال، أو احتفالات بوليوودية، أو سهرة مميّزة مع الأصدقاء. إليك لائحة بأبرز الفعاليات:



المرح مع الأصدقاء

“نيللي" في "درايز دبي"

سيستمتع عشّاق أغاني الراب من التسعينات باحتفالات رائعة مع نجم الراب "نيللي" في "درايز دبي". يشتهر الفنان بالعديد من الأغاني مثل "هوت ان هير"، و"وورك ات" التي ستعود بكم في الذاكرة، كما ستتمكّن من الاستماع إلى أغاني أحدث ألبوماته بعنوان M.O. من عام 2013.

الأسعار: تبدأ من 300 درهم

المكان: درايز دبي

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سهرة مع "ني-يو" في "وايت بيتش"

يستضيف "وايت بيتش"، الوجهة الشاطئية الأحدث في دبي حفله الضخم الأوّل والتي يحييها "ني-يو". اشتهر هذا الفنان بأغنية "ميس إنديبندنت" والتي وصلت إلى أعلى المراتب، ويمكنك الاستماع إليها خلال حفل رأس السنة. ننصحك بالوصول باكراً للاستمتاع بموسيقى الدي جي قبل بدء الحفل.

الأسعار: 350 درهم

المكان: وايت بيتش، أتلانتس النخلة

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أفضل أغاني جاك جونز وجوناس بلو في زيرو غرافيتي

استمتع بسهرة في الهواء الطلق مع إثنان من أبرز الدي جي في إنجلترا جاك جونز وجوناس بلو. اشتهر الفنانان بأغاني مميّزة مثل "بريث" لجونز، و"رايز" لبلو. يحتفل النجمان برأس السنة على الشاطئ وقرب حوض السباحة في "زيرو غرافيتي"، مع إطلالة رائعة على أفق دبي وعروض الألعاب النارية في جي بي آر.

الأسعار: تبدأ من 200 درهم

المكان: زيرو غرافيتي

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سهرة مع "ذا كيوبان بروذرز" في "ويت دك"

يقع "ويت دك" في فندق "دبليو" على هلال نخلة جميرا، حيث يتميّز بإطلالة رائعة على البحر والمدينة، وبكونه من أبرز وجهات السهر في المدينة. وتحيي فرقة الساول والفانك والهيب هوب "ذا كيوبان بروذرز" أمسية مميّزة مع مجموعة من العروض الكوميدية، والموسيقية، والفنية، فيما يقدّم مجموعة من الدي جي أجمل الأنغام.

الأسعار: 1850 درهم

المكان: ويت ديك، فندق دبليو النخلة

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حفل "فريدي لو غراند"

تستضيف دبي العديد من الحفلات الشاطئية، إلا أن شاطئ "باراستي" يُعدّ من أبرز الوجهات الشاطئية في المدينة، فقد استضافت هذه الوجهة الحيوية أبرز الدي جي في العالم. ويُضاف إلى هذه اللائحة الدي جي الهولندي "فريدي لو غراند" في سهرة رأس السنة". اشتهر هذا الفنان بأغنية "بوت يور هاندز اب فور ديترويت" التي لاقت نجاحات كبيرة.

الأسعار: 179 درهم (للتذاكر المبكرة)

المكان: شاطئ باراستي

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أجواء "سامبودرومو دو برازيل" في "سوهو بيتش"

يعود "إلرو" إلى"سوهو بيتش" لإحياء حفل رأس السنة. ستحيي هذه الوجهة أجواء "سامبودرومو دو برازيل"، بينما سيحيي الثنائي الموسيقي "سولاردو" الأجواء. استمتع بهذه التجربة المميّزة مع إطلالات رائعة على عرض الألعاب النارية في برج خليفة.

الأسعار: تبدأ من 250 درهم

المكان: سوهو بيتش، مضمار ميدان

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حفل مميّز مع "ديكسون" في "سوهو جاردن"

يحيي دي جي الهاوس والتكنو "ديكسون" المقيم في برلين أمسية مميّزة في "سوهو جاردن" في 31 ديسمبر. ارقص على أنغام الموسيقى الرائعة والتي ساهمت في حصول الدي جي على المركز الأول ضمن أفضل 100 دي جي بحسب "ريزيدنت أدفايزور" لثلاث سنوات على التوالي. يمكنك أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في برج خليفة وبحفل "إلرو" في "سوهو بيتش" أيضاً.

الأسعار: تبدأ من 350 درهم

المكان: سوهو جاردن، مضمار ميدان

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ديسكو على الشاطئ

استمع إلى الأغاني القديمة على الشاطئ احتفالاً بانطلاق العام 2020، على أنغام موسيقى الديسكو للدي جي "مانو مور"، و"روبن موران"، و"ميكا". وقد دعا "كوف بيتش" هؤلاء الفنانين لإحياء الأجواء، بينما سيتمكّن الضيوف من الاسترخاء على أي من أحواض السباحة الثلاثة الموجودة في هذه الوجهة.

المكان: كوف بيتش

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"بوجي ووندرلاند" في أرماني بريفيه

استمتع بالأجواء الشتوية في "بوجي ووندرلاند" في أرماني بريفيه. ينطلق هذا الحفل مباشرةً بعد منتصف الليل عند الساعة 12.30، حيث سينتقل الجمهور إلى أجواء الديسكو في مانهاتن في السبعينيات والثمانينيات. وسيكون هناك جدار LED لإعطاء هذا التأثير، لذا استمتع بهذه المغامرة للاحتفال بالعام الجديد.

الأسعار: تبدأ من 500 درهم

المكان: أرماني بريفيه، برج خليفة

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أجواء الشتاء الرائعة في "كافالي"

يستضيف "كافالي" الذي أُعيد تجديده مؤخّراً احتفال رأس السنة الذي تم تصميمه لإضفاء أجواء شتوية خيالية. ستجد داخل هذه الوجهة ردهة جليدية بدرجة حرارة -18 مئوية، بينما سيقدّم الدي جي الموهوبين أروع الأنغام طيلة الليل. يمكنك الوصول باكراً للاستمتاع بقائمة من أربعة أطباق قبل بدء الأمسية.

الأسعار: تبدأ من 900 درهم

المكان: كافالي، فيرمونت دبي

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اكتشف نيويورك في "وايت دبي"

اذهب في رحلة إلى مدينة نيويورك في "وايت دبي"، حيث يتم إحياء أجواء "تايمز سكوير" في 31 ديسمبر. سيستمتع الزوار بأجواء أغاني البوب، والآر أند بي، والموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى العروض البصرية المبهرة.

الأسعار: تبدأ من 550 درهم

المكان: وايت دبي، ميدان

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احتفل بالعام الجديد في القرية الإيرلندية

احتفل مع الأصدقاء في "القرية الإيرلندية"، واحدة من أبرز وجهات دبي الترفيهية، والتي تستضيف احتفالات رائعة للجميع. استمتع بالمأكولات الشهية والموسيقى الحية وبموسيقى الدي جي "ماركي مارك".

الأسعار: 125 درهم

المكان: القرية العالمية، القرهود

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احتفل لعشر ساعات في العنوان دبي مارينا

يستضيف العنوان دبي مارينا احتفالات مميّزة لرأس السنة على مدى 10 ساعات متواصلة، حيث يمكن للضيوف التنقّل بين مطاعم الفندق مقابل 1200 درهم. ابدأ الأمسية مع المأكولات الخفيفة في "كامبا لاونج، يليها عشاء وسهرة راقصة في "مازينا" حتى الساعة 11 مساءً. بعدها شارك في حفل بالأبيض والأسود في "شيدز" لاستقبال عام 2020، حيث تستمر الحفلات حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل. يمكنك الاستمرار بالاحتفال حتى طلوع الشمس في "نيزيسوسي غريل".

الأسعار: 1200 درهم

المكان: العنوان دبي مارينا

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العشاء والرقص والعائلة

عشاء ملكي في أتلانتس النخلة

يقدّم العشاء الملكي في أتلانتس النخلة إحدى أبرز سهرات رأس السنة في دبي، للكبار والصغار معاً. تذوّق أشهى المأكولات التي حضّرها طهاة الفندق المعروفين في هذا الاحتفال المستوحى من أجواء العشرينيات. استعد لمشاهدة فرقة موسيقية من 30 شخصاً، ولمحطات طهو حية، وعروض ألعاب نارية وغيرها.

الأسعار: تبدأ من 625 درهم

المكان: أتلانتس النخلة

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حفل ناصيف زيتون في دبي أوبرا

تستضيف دبي أوبرا واحدة من أبرز فعاليات رأس السنة مع عشاء فاخر في الهواء الطلق وأجواء موسيقية طيلة الليل. يحيي هذه الأمسية النجم ناصيف زيتون الذي يُعدّ من أبرز النجوم الشباب. يمكنك أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة في برج خليفة عند منتصف الليل.

الأسعار: تبدأ من 1250 درهم

المكان: دبي أوبرا

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حفل تكريمي لمادونا وإلفيس بريسلي في نادي الإمارات للجولف

ابدأ العام الجديد مع حفل مميّز في نادي الإمارات للجولف. استمتع بالإطلالات الرائعة لدبي مارينا، وبالجو الشتوي المميّز، وبحفل تكريمي لمادونا وإلفيس بريسلي. حتى الأطفال مدعوون للرقص لتناول العشاء، كما يمكنك أيضاً مشاهدة عروض الألعاب النارية عن بعد.

الأسعار: تبدأ الأسعار من 175 درهم

المكان: نادي الإمارات للجولف

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على متن كوين إليزابيث 2

امضِ أمسية رائعة على متن "كوين إليزابيث 2"، والتي كانت في السابق سفينة نقلت العديد من المشاهير مثل ديفيد بووي، ونيلسون مانديلا. تقبع السفينة الآن في ميناء راشد كفندق عائم حيث يمكنك الاستمتاع ببوفيه عالمي موزّع على ثلاث محطات، مع فرقة موسيقية تقدّم أروع الأغاني من الثمانينيات. يمكن للزوار الصغار الاستمتاع بمنطقة خاصة للألعاب، وبعشاء مجاني للأطفال دون الـ4 سنوات.

الأسعار: تبدأ من 295 درهم

المكان: كوين إليزابيث 2

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العشاء والرقص … بدون العائلة

دي جي كريس رايت في "إميرالد بالاس كمبينسكي"

استمتع بالإطلالات الرائعة لدبي في "إميرلاد بالاس كمبينسكي" على هلال نخلة جميرا مع احتفالات تستمر لأربع ساعات. سيتمكّن الضيوف من تذوّق قائمة من أربعة أطباق على أنغام موسيقى الد جي والفرقة الموسيقية التي تضمّ مغنٍّ وعازف ساكسوفون ودرام. ستضفي عروض الرقص وألعاب الخفة إلى أجواء الأمسية واحتفالات رأس السنة.

الأسعار: تبدأ من 700 درهم

المكان: إميرالد بالاس كمبينسكي

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اختر ما يناسبك في فندق "فور سيزونز"

يتيح لك فندق "فور سيزونز" دبي الاحتفال برأس السنة بالطريقة التي تناسبك. يستضيف "ميركوري لاونج" في "فور سيزونز" جميرا احتفالات شاطئية مع قوائم مستوحاة من المطبخ المتوسّطي وإطلالات رائعة على أفق دبي. وفي مركز دبي المالي العالمي يمكنك الاستمتاع باحتفالات "هاوس أوف روك" وبمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة.

الأسعار: تبدأ من 350 درهم

المكان: فور سيزونز جميرا ومركز دبي المالي العالمي

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احتفالات بوليوودية

حفل بوليوودي مميّز

يأخذ مطعم "هيتشي" الهندي عشّاق بوليوود في رحلة إلى الماضي في 31 ديسمبر. غنِّ وارقص على مجموعة من الأغاني المفضّلة، واستمتع بقائمة شهية من المذاقات، وبالأجواء الحيوية.

الأسعار: تبدأ من 575 درهم (للتذاكر المبكرة)

المكان: هيتشكي، جراند ميلينيوم دبي

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"ذا بارتي تونايت" في فندق كراون بلازا

تستضيف قاعة الاحتفالات في فندق كراون بلازا جميرا احتفالاً مستوحى من بوليوود للأطفال والكبار. ارقص على أنغام الأغاني المفضّلة مع الدي جي واستمتع بالبوفيه الغني قبل منتصف الليل في "ذا بارتي تونايت".

الأسعار: تبدأ من 350 درهم

المكان: فندق كراون بلازا

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احتفال خارجي في حديقة زعبيل

امضِ آخر لحظات عام 2019 تحت أضواء النجوم في حديقة زعبيل. ستقدّم نجمة التلفزيون "سيمران أهوجا" هذه الاحتفالات، كما سيقدّم الدي جي أغاني الهيب هوب، وبوليوود، والبنجابي. سيستمتع الأطفال والكبار على حدٍّ سواء بالمفاجآت التي تتضمن الألعاب والجوائز، وبعروض الألعاب النارية في برواز دبي عند منتصف الليل. الأطفال دون الـ3 سنوات يدخلون مجاناً.

الأسعار: تبدأ من 50 درهم (التذاكر المبكرة)

المكان: حديقة زعبيل

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